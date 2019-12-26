Son dakika haberi... Kanal İstanbul atışması: İmamoğlu'ndan 15 itiraz, Ilıca'dan 15 yanıt

İMAMOĞLU’NDAN 15 İTİRAZ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a katmerli ihanet ve felaket projesi” olarak tanımladığı Kanal İstanbul’a neden karşı olduklarını, “Ya Kanal ya İstanbul” başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 15 maddeyle açıkladı. Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporunu masaya yatıran İmamoğlu, raporda bilim insanlarının görüşüne yer verilmediğini ileri sürüp, İstanbulluları ve sivil toplum kuruluşlarını raporu okuyup, başlatacakları hukuki sürece müdahil olmaya davet etti.

İmamoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili 15 itirazı şöyle sıraladı:

1- Susuzluk

Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde, 8 bin 500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek.

2- Deprem riski

Küçükçekmece Gölü’nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Proje 1., 2. ve 3. derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor.

3- Doğayı katletmek

Kanal çevresindeki yapılaşma, kısa zamanda sıcaklık-nem-rüzgâr rejimini değiştirerek İstanbul’u bir ısı adasına çevirecek.

4- İstanbul’un tarihini talan

Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti, İstanbul’daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz Mağaraları ve daha bilmediğimiz toprak altındaki nice antik hazineler proje tarafından yutulacak.

5- 82 milyona en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü

Bırakın inşaat maliyetini, özel şahıslara ait mülklerin kamulaştırma bedelleri bile milletin sırtına yüklenecek.

6- İBB’ye 23-35 milyarlık lüzumsuz maliyet

Bakanlığın ilk tahminlerine göre 75 milyar maliyet ve bunun yanı sıra İBB’ye yüklediğiniz 23-35 milyarlık maliyetle bu gereksiz işe kalkıyorsunuz.

7- Gelir rüyası

Gemiler İstanbul Boğazı’ndan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul’dan geçsin? Hangi akıllı kaptan, kârını düşünen hangi şirket buna evet diyecek?

8- Trafik sıkışıklığı

İnşaatın başlamasıyla TEM ve E-5, sık sık trafiğe kapatılacak. 6-7 yıllık inşaat sürecinden bahsediyorlar. İstanbul trafiğinde yaşanacak problemlerin boyutu belirsiz.

9- 50 yıllık hafriyat

Kanal inşaatından çıkacak hafriyatın 2 milyar metreküpe ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul’un yıllık hafriyat hazmetme kapasitesi 40 milyon metreküp.

10- İstanbul’a 1.2 milyonluk yeni nüfus

Kanal İstanbul inşa edildiğinde, yapılacak olan yeni yerleşim birimlerine 1.2 milyon yeni nüfus gelecek. Bu 1.2 milyonla kalmaz. Ben “2 milyon olur bu’ dedim ama beni dinlemediler.

11- 8 milyonluk nüfusu bir adaya hapsetmek

İstanbul Boğazı ile yeni açılacak kanal arasına oluşacak olan adaya, 8 milyonluk bir nüfusun hapsedilmesi gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Deprem anında bu nüfusun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

12- Montrö rüyası

Kanal İstanbul’un yaratacağı denizsel ve karasal etkiler, bizi Montrö dışında 7 tane daha uluslararası sözleşmeyle de bağlıyor.

13- Karadeniz balıklarını yok etmek

Karadeniz’in tuzlu su miktarı artacak ve doğal dengesi bozulacak. Hem Marmara’da hem de Karadeniz’de balık da yok olacak balıkçılık da bitecek.

14- Maneviyatı yok etmek

Mezarlıklar Müdürlüğümüzün verdiği rapora göre; kanal projesiyle Arnavutköy’deki Baklalı, Roman ve Yeniköy mezarlıkları çok net proje alanında kalıyor.

15- Bu milleti sevmemek

Milleti sevmemektir. Kendini sevmektir. Kamu adına karar verenlerin önceliği milletin canını, malını, geleceğini korumaktır.

AK PARTİLİ ILICALI’DAN 15 YANIT

1- Susuzluk

Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama. 2022 yılında hizmete girmesi planlanan Melen Barajı ile gelecek su İstanbul’un su ihtiyacının tamamını karşılayacak.

2- Deprem riski

Yüzeysel ve bilim dışı bir açıklama. Kanal İstanbul’un deprem için ilave bir etki yapmayacağı 275 yıllık tekerrür periyodu alınarak Kanal’ın hesaplanmış model çalışmasında ortaya konulmuştur.

3- Doğayı katletmek

Doğayı katledecek bir çalışma asla yok. Sürüngeninden memelisine, ağacından sulak alanlarına kadar hepsi üzerinde ayrı ayrı değerlendirme yapılmıştır.

4- İstanbul’un tarihini talan

Tam tersi tarihi yarım adadaki ve Boğaz’daki tarihi eserleri korumaya dayalı bir proje. Tarihi ve insan canını olası tehlikelere karşı korumaya yönelik mükemmel bir tarih projesi.

5- 82 milyona en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü

Projenin maliyeti 75 milyar lira. Bu işin farklı finansman yöntemleri var. Vatandaşa vergi ile yapılmayacağı açık bir gerçek.

6- İBB’ye 23-35 milyarlık lüzumsuz maliyet

Projeyi lüzumsuz olarak görürseniz yaptığınız her iş lüzumsuz olur. İBB’nin görevi vatandaşa hizmet etmek.

7- Gelir rüyası

Bu proje bir gelir kazanmak için yapılmıyor. Şu an Boğaz’dan 50 bin gemi geçiyor, 10 yıl sonra bu rakam 70 binin üzerine çıkacak. Kanal İstanbul yapılmazsa bekleme süresiyle birlikte bunun maliyeti de artacak. Gemiler, kendi rızalarıyla kanaldan geçecekler. Bundan da bir gelir elde edilecek.

8- Trafik sıkışıklığı

İstanbulluları trafikte perişan etmeyecek çünkü buraya ilave bir nüfus gelmeyecek, İstanbul’da riskli alanlardaki binaların burada kentsel dönüşümüne katkıda bulunulacak, bu da tam tersi trafik sıkışıklığını azaltacak. Mevcut ulaşım sistemi yeni düzenlemeye göre revize edilecek.

9- 50 yıllık hafriyat

ÇED raporundaki 1.2 milyar metreküp rakamına itibar etmiyor, 2 ile çarpıyor.

10- İstanbul’a 1.2 milyonluk yeni nüfus

Bu da yanlış. Kentsel dönüşüme katkıda olacak şekilde 500 bin nüfus olacak. Vatandaşlar buradaki depreme dayanıklı binalarda oturacak.

11- 8 milyonluk nüfusu bir adaya hapsetmek

Şu anki duruma göre bir depremdeki güvenliği nasıl sağlayacaksa, bunun ondan bir farkı olmayacak, çünkü nüfusta bir değişiklik olmayacak. Nüfus yayılmış olacak daha büyük avantaj getirecek.

12- Montrö rüyası

Montrö, Türkiye için çok önemli ve avantajlar sağlıyor. Montrö’den dolayı bu kanalın olumsuz etkilenme durumu yok çünkü kanaldan geçişler zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

13- Karadeniz balıklarını yok etmek

Karadeniz balıkçılığını daha da güçlendirecek. Olası bir deniz kazasına ya da petrolün ve kimyasalın denize karışmasına karşın daha garanti altında balıklar.

14- Maneviyatı yok etmek

Manevi açıdan gurur duyulacak bir proje. Geçmişte havalimanı ve köprü projeleri için de aynı şeyler söylemişti. Bunu Bülent Ecevit çok daha önce düşünmüş, Osmanlı düşünmüş, bunlar vizyon projeleri. Bu projeleri yaparken bir takım sıkıntılar varsa gereken tedbirler alınır.

15- Bu milleti sevmemek

Milleti sevmemek demek olamaz. Bu millete projeleri öncülük eden ülke sevdalısı Cumhurbaşkanı’nın öncülüğünde gelişen bütün projeler millet içindir. Bu proje özetle felaket projesi değil koruma projesidir. Bu projeyi tarafsız ve bilimsel değerlendirip faydalarını görmek gerekir.

İMAMOĞLU: PROTOKOL İPTAL YETKİM VAR

KENDİSİNDEN önceki dönemde İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul’a ilişkin üçlü protokolden çekilme yetkisi olduğunu savunan Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, söz konusu protokolün ancak İBB Meclis kararıyla iptal edilebileceğine ilişkin sözlerine “Bakan yanlış biliyor. Hukuka aykırı bu işlemi geri almak, benim yetkim dahilindedir” yanıtını verdi. Kanal için sadece merkezi hükümetin harcayacağı paranın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüme ayırdığı paranın 7 katı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu “Bu bütçe ile en az 9 Marmaray inşa edilebilir. İstanbul’daki bütün ilkokullar, ortaokullar ve liseler sıfırdan yeniden inşa edilebilir. İstanbul’daki deprem sorunu olan ne kadar riskli yapı varsa, tümden yeniden yapılabilir. 150 yataklı tam 1650 tane hastane veya yüzbinlerce gencimizin istihdam edileceği yüzlerce fabrika inşa edilebilir” dedi.