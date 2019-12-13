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13.12.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Kâbusu yaşadılar... Rötarlı geldi

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 Antalya’nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur sağanağa döndü, bazı seraları su bastı. Üreticiler seralardaki suyu boşaltmak için çaba harcarken, Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş’ın Kınık ve Ova Mahallesi’nde fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış bazı seraları vurdu. Kırmızı kod uyarısının ardından bir gün süreyle seraların çevresinde adeta nöbet tutan çiftçiler beklenen sağanak yağmura bugün yakalandı.

Saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur özellikle Kınık ve Ova Mahallesi'nde etkili oldu. Biranda kararan hava ve bastıran sağanak yağmur sebebiyle seraların bulunduğu alanlarda göletler oluştu, bazı seralarda bulunan ürünler, giren su sebebiyle zarar gördü.

2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi. 

Kaş'ta 10 dakika süren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza bürünmüş yağış daha sonra yağmura dönmüştü.

Bölgede Kaş Belediyesi ekipleri seralardaki suyun boşaltılması için iş makinesi ve işçilerle çalışmalarını sürdürüyor.

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