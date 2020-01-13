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AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: JÖH ve PÖH timleri katılıyor! Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı

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Son dakika haberi: JÖH ve PÖH timleri katılıyor! Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

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  • Hakkari’de ‘Kapan-3 Kavaklı’ operasyonu başladı
  • Hakkari’de ‘Kapan-3 Kavaklı’ operasyonu başladı
  • Hakkari’de ‘Kapan-3 Kavaklı’ operasyonu başladı
  • Hakkari’de ‘Kapan-3 Kavaklı’ operasyonu başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı
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Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.

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