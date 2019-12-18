Son dakika haberi... İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

Ayrıntılar geliyor...