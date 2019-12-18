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18.12.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

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Son dakika haberi... İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İTÜ'nün resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

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