Son dakika haberi... İtirafçı olan Ayça Pars’a 2 ay koruma

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 14 ay önce etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan Ayça Pars, Adnan Oktar davasından geçen ay tahliye edilen Ayşe Pınar Akkaş, Emine Mine Kalça, kardeşi Meral Kalça, Selda Göktan ve Hüseyin Alpar Sayın’dan korunmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, davalıların 2 ay süreyle Pars’a yaklaşmamalarına karar verdi.

ÖRGÜTTE 30 YIL

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, Adnan Oktar grubunda 30 yıl kalan davacı Ayça Pars’ın diğer örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı belirtildi. Ayça Pars’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvuruda bulunduğunun anlatıldığı dilekçede, “Ayça Pars, soruşturma aşamasında hem savcılığa hem de emniyete bildiği tüm konularda destek vermiş ve soruşturmanın seyrine ışık tutmuştur. Bu nedenle diğer tüm sanıkların hedefi haline gelmiştir. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2019’da sanıkların bir kısmına konutlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmaları şartıyla tahliyelerine karar vermiştir. Tahliye olan sanıklardan bir kısmı, ev hapislerini geçirmek üzere Ayça Pars’ın tek başına kaldığı ve yüzde 40 hissesine sahip olduğu Kısıklı’daki villayı göstermiştir. Üsküdar Kısıklı’daki bu villanın yüzde 40’ı Selda Göktan’a, yüzde 20’si de Meral Kalça’ya aittir. Selda Göktan ve Meral Kalça da tahliye edilince bu evde kalmaya başlayınca Ayça Pars tehdit altında kalmıştır” denildi. Mahkeme 2 ay süreyle davalıların, Pars’a şiddet tehdidi, hakaret, içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, eşyalarına zarar vermemelerine, ev ve işyerine yaklaşmamalarına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine karar verdi.