Son dakika haberi: İşte Rahşan Ecevit'in en son arzusu!

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanı Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliğinden bugün hayatını kaybetti. Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Rahşan Ecevit'in son arzusu ortaya çıktı.

CNN TÜRK ekranına bağlanan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Ecevit çiftinin sevgi timsalı olduğunu aktaran Aksakal, "Ele ele sevgi diyerek, siyasete girdiler. Türkiye'ye ve Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı." açıklamasını yaptı.

Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in yan yana defnedilmek istediğini vurgulayan Aksakal, "Bülent Ecevit vefat ettiğinde kendisine özel bir mezar yeri tahsis edilmişti. Fakat o günkü şartlarda devlet mezarlığında defnedilmişti. Biz de bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına talebimizi ilettik. Rahşan Ecevit ile Bülent Ecevit'in aynı yerde yatmaları için gerekli yasal prosedürlerin işletilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Aksakal, Rahşan Ecevit'in uzun zamandır tedavi gördüğünü belirterek, "Rahşan Ecevit'in tek isteği Demokratik Sol siyasetin Türkiye'de etkili olmasıydı." dedi.