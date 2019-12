Son dakika haberi... İşte Büyükada’daki karantina ahırları

Adalar'da at vebası diye bilinen ruam hastalığı teşhis edildikten sonra 81 at itlaf edildi. İtlaf edilen at sayısı daha sonra 105’i buldu. İstanbul Valiliği 3 ay süreyle faytonlara at koşmayı yasaklarken, 1184 at, sahiplerinden alınarak karantina ahırlarına konuldu. Atlardan 650’si İBB şirketlerinden İSPARK’a ait ahırlara yerleştirildi. 19 Aralık’ta bir grup hayvansever, faytonların kaldırılması ve atların itlafını protesto için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasının karşısında eyleme başladı. Çadırlar kuran hayvanseverler, faytonlar tamamen kaldırılana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını duyurdu. İBB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, hayvanseverlere İSPARK ahırlarını gezmeleri için özel izin verildi. Bir grup hayvansever önceki gün Büyükada’ya giderek İSPARK’ın ahırlarını gezdi, karantina altındaki atların durumlarını inceledi. Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile de görüşen hayvanseverler, gözlemlerini dün eylem noktasında yaptıkları bir basın açıklamasında anlattı.

AHIR DEĞİL DERME ÇATMA BARAKA

Açıklamayı yapan Hayvan Özgürlüğü Kolektifi’nden Onur Kıvrak şunları söyledi:

“Atların barındıkları yerler ahır bile denemeyecek derme çatma barakalardan oluşuyor. Gereken dezenfekte işlemlerinin yapılmadığını, atlara gereken bakımı yapacak veteriner ve seyis bulunmadığını tespit ettik. Şu anki karantina koşulları atların sağlığını, güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından yetersiz. Talebimiz atların Adalar’dan uzaklaştırılması. Bu sürede Adalar’daki karantina koşullarının iyileştirilmesi, dezenfekte işlemlerinin yapılması ve yeni karantina ahırlarının kurulması. Aktivistler olarak, bu sürecin takipçisi olduğumuzu duyuruyor, ilgili mercilerden bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz.”

ATLARIN PSİKOLOJİK TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Funda Gül Özerdem ise atlar için asıl sorunun faytonların kaldırılmasından sonra başlayacağını belirterek, “Faytonların bitmesi küçük bir mesele. Asıl mesele, faytonlar kaldırıldıktan sonra o atların sağlığına kavuşturulup kavuşturulmayacağı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak rehabilite edilmeleri gerekiyor. Asıl süreç o zaman başlıyor” dedi.

YILBAŞINA ATLAR İÇİN ŞARKI SÖYLEYEREK GİRECEKLER

Hayvanseverler yeni yıla İBB önündeki eyleme devam ederek girme kararı aldı. Saraçhane Parkı’ndaki eylem alanı çamura karşı tedbir için paletlerle kaplandı. Eylemcilerden Funda Gül Özerdem, “Leman Sam’ın seslendirdiği ‘Kıyamam’ şarkısının sözlerini ‘Bir gün anlayacaksın sessizce neden öldüğümü’ diyerek atlara uyarladık. Bu şarkıyı seslendireceğiz. Düzenlediğimiz etkinlikte imza kampanyası da başlatacağız. Bu imzaları İBB’ye sunacağız” dedi.