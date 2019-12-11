Son dakika haberi... İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi.

Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

TRAFİKTEKİ SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN