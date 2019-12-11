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11.12.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

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Son dakika haberi... İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Yoğun trafik nedeniyle TEM Otoyolu ve D 100'de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik etkili oldu. Yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi.

Son dakika haberi... İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

 Saat 19.00'da yüzde 76'ya varan yoğunluk nedeniyle D-100 Karayolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

TRAFİKTEKİ SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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