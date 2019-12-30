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GeriGündem Son dakika haberi...İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu
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Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Veysel TİMDU - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 14:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi...İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu

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'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji tarafından bugün öğleden sonra kent genelinde şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulu’nun çatısının bir kısmı da rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçalarının uçmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Çatının parçalarının bahçeye uçma anı kameraya yansırken, o sırada öğrencilerin bahçede olmaması ise büyük bir faciaya engel oldu. İtfaiye ekipleri, çatının tehlikeli parçalarını kontrollü şekilde söktü. Olayın ardından bir veli ise yaşananları anlattı.

Son dakika haberi...İstanbulda turuncu alarm Beylikdüzünde okulun çatısı uçtu

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