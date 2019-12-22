Son dakika haberi... İstanbul'da lodos iş hanının çatısını uçurdu

Olay, saat 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü.

Çatının sokağa düştüğünü gören bir kişi can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis herhangi bir tehlikeye karşı sokaktaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ise çatının demirlerini keserek altta kalan araçları çıkardı. Sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

İş hanının kiremit çatısının ağırlık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce kaldırıldığı, profil çatının 1 hafta önce yapıldığı öğrenildi. Sokak sakini Erkan Onur, "7-8 katın üzerindeki binaların çatısının rüzgar akımını hesaplamadıkları için bir de sert bir fırtına olduğu için ya betondan, kaynak yerlerinden koptu veya eksik vidalar vardı onlardan dolayı uçtu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Burada yüzlerce insan var. Eğer hafta arasına denk gelseydi burada iç savaş çıkmıştı. Çünkü burası hep yerleşik ve akraba. Büyük bir felaketi çok şükür atlatmışız. Çatıyı bir hafta önce yapmışlar. Epoksi kurumamış da olabilir. Sağlık bir iş yapılmamış" diye konuştu.

KARTAL'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal’da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi.

Olay saat 11:30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki cipin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle cipin aynası ve tavanı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımıyla ağacın yola devrilen parçalarını keserek kaldırıma çektiler.

Araç sahibi Sadık Arı ‘’Fırtına çıktı. Fırtınadan dolayı ağaç aracımın üzerine devrildi. Aynası kırıldı bazı yerleri ezildi. Aracımda maddi hasar oluştu. Camları kırıldı. Tavanı çöktü.’’şeklinde konuştu.