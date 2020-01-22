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DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 20:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt, Fatih Mahallesi 860 Sokakta bulunan mobilya imalathanesinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı imalathanedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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