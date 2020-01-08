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Özür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:48,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İstanbul'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

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İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 

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  • İstanbulda bir AVMde kafenin çatısı çöktü
  • İstanbulda bir AVMde kafenin çatısı çöktü
  • İstanbulda bir AVMde kafenin çatısı çöktü
  • İstanbulda bir AVMde kafenin çatısı çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

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