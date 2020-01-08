Son dakika haberi... İstanbul'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

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Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ayrıntılar birazdan...