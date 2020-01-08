Özür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:48,
Son dakika haberi... İstanbul'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü
İstanbul Zincirlikuyu'da bir kafenin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı belirtiliyor. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...
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