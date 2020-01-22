Haber Giriş: 22.01.2020 - 22:58,
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği, Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;
AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.
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