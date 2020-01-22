Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.