Son dakika haberi! İstanbul neden hissetti! Manisa 5.4, Ankara 4.5 ile sallandı

DERİNLİK SEBEBİYLE

- Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): Ankara ve Manisa’daki depremler birbirinden bağımsız ve olağan depremler. Yapılacak olan şey Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle depreme karşı gerekli önlemleri almak, zararı azaltmak için çalışmaktır. Manisa bir fay bölgesi. Depremin bu büyüklükte kalacağını bekliyorum. Akhisar’daki depremin İstanbul’da hissedilmesinin temel sebebi depremin derinlik durumuyla ilgili. İstanbul’un yumuşak zeminli bölgelerinde daha yoğun hissedilmiştir. Ankara’daki depremler ise olağan depremler. Çok büyük bir deprem beklentisine girilmemesi gerekir. Bunların dışında Türkiye’nin 15 farklı bölgesinde 7’den büyük her an deprem olma ihtimali çok yüksek.

ZEMİN PROBLEMİ OLAN YERLER

- Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı) Kötü zeminler deprem dalgalarını büyütüyor, normalden fazla hissedilmesine neden oluyor. Depremin daha fazla hissedildiği yerler zemini problemli yerler.

YIKIM OLUŞTURMAZLAR

- Prof. Dr. Şükrü Ersoy (Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı): Manisa’daki depremler bizim için bir sürpriz değil. Manisa’nın doğusunda Gelenbe’de kuzey-güney uzanımlı bir fay hattı var. Depremler bunun üzerinde meydana geliyor. Batı Anadolu’daki depremler genel çöküntü depremleri. Ama bu depremler ise yanal atınlı fay zonu üzerinde oluşuyor. Belki bu bölgede potansiyel bir büyük deprem riski olabilir ama bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Depremin İstanbul’da hissedilmesi normal. Çünkü yüzeye yakın bir derinlikte meydana gelen bir deprem. Bu tür depremler çok uzaklarda da hissedilebilir. Ama yıkım veya hasar oluşturamaz. Ankara’daki depremlerden ise kaygı duyacak bir durum yok. Burada bir fay zonu yok. Yer kabuğundaki küçük yırtılmalar olarak yorumlayabiliriz.

3 BİN 800 TON DİNAMİT PATLAMASI

- Prof. Dr. Okan Tüysüz (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü) “Manisa’daki son deprem, yaklaşık 3 bin 800 ton dinamit patlamasına eşdeğer. Depremin İstanbul’da bazı bölgelerde daha fazla hissedilmesinde ise bölgenin zemininin etkisi çok. Depreme nerede olunursa olunsun hazırlıklı olmak gerek.”

YAYILAN DALGALAR HİSSEDİLİYOR

- Prof. Dr. Ahmet Ercan (Jeofizik mühendisi): İstanbul’da hissedilmesi gayet normal, özellikle sığ depremlerde göle atılan bir taşın dalga etkisi gibi bir etki oluşur. Depremin etkisi dalga dalga

yayılır. Yayılan bu dalgalar da hissediliyor.

EVİ Mİ DEĞİŞTİRELİM





- Manisa’daki bazı vatandaşlar depremden sonra geceyi sokakta geçirdi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun hem kaygı verici hem tartışma yaratan tweet’ine ise kısa sürede binlerce yanıt geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kadıoğlu’na “Evimizi mi değiştirelim?”, “Batı Ataşehir’de son teknoloji ile yapılmış depreme dayanıklı evlerde oturuyoruz ve hissettik. Hissetmezsek tehlikeli. O zaman inşaatta problem var demektir” dedi.