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Gündem
Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ - DHA- AA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:54,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...

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Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

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  • Ispartada yolcu otobüsü devrildi
  • Ispartada yolcu otobüsü devrildi
  • Ispartada yolcu otobüsü devrildi
  • Ispartada yolcu otobüsü devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. 

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