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ANKARA, (DHA)
21.12.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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