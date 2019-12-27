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Haber Giriş: 27.12.2019 - 19:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı: Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

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Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı: Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti." ifadelerini kullandı.

Altun'un açıklamaları şöyle;

- Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti.

- Dış güçler, Libya Hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeyi bırakmalıdır.

- Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarı sağlamaya tamamen kararlıyız.

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