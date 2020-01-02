Son dakika haberi... İçişleri genelge yayınladı: Kadına saldırana elektronik kelepçe

POLİS-JANDARMAYA EĞİTİM

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamının 2020-2021 yılları arası aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında eğitim müfredatı hazırlanacak. Valilikler aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik olarak tüm kamu kurumlarını yönlendirecek, hizmet içi eğitimler düzenleyecek.

KAYIT FORMUNA KIRMIZI UYARI

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının daha çok özel alanda kalması ve bu nedenle yaşanan olayların yüzde 80’inin kamu birimlerine yansımaması nedeniyle muhtarlar, rehber öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek.

Kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu değiştirilecek. Acil durumun fark edilmesine olanak sağlayacak şekilde kırmızı ve diğer renklere yer verilerek farkındalık artırılacak.

ELEKTRONİK KELEPÇE

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele etmek için Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Sistemi, Jandarma Bilgi Sistemi, Polis Bilgi Sistemi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme Merkezleri arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak. Şiddet failleri için ‘elektronik kelepçe’ uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Şiddet mağduru korunan kişi ile birlikte diğer aile bireylerinin kimlik ve adres bilgileri üçüncü kişilerin erişimine engellenecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara; ailenin önemi, erken yaşta ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimler verilecek.

SİLAH RUHSATI YOK

Jandarma ve emniyette yürütülen tüm işlemlerin tek elden takibi için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde; talebinin olup olmadığına bakılmaksızın yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik işlemlerin, mahremiyete ve gizliliğe özen gösterilecek. Fiziksel şiddet barındırmasa bile kadına yönelik şiddet olayları adli olay olarak değerlendirilecek.

Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili ihbar, şikâyet ve haber alındığı andan itibaren konunun kriminal bir vaka olarak ele alınıp adli/önleyici kolluk görevinin bir arada yürütülmesi sağlanacak. Haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar verilmeyecek. Şiddet uygulayana silah ruhsatı verilmeyecek.

FİRARİLERE SIKI TAKİP

Şiddet mağdurunun daha önce başka şikâyetinin, soruşturma veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek. Kolluk birimlerinin sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin kontrol çizelgesi hazırlanacak. Valilikler tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 7/24 esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla personel ve idari kapasiteleri arttırılacak.

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu/önleyici tedbirler ivedilikle alınacak. Adli makamlarca kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar ivedilikle yerine getirilecek.

Şiddet uygulayanlar, uzaklaştırma kararlarının yanı sıra öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek.”

5 BAKANLIK PROTOKOL İMZALADI

AİLE içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı da birlikte çalışacak. Bu kurumların arasında 75 maddeden oluşan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol” imzalandı. Protokol uyarınca Valilikler uygulamaya yön verecek. İllerde komisyonlar oluşturularak, kamu görevlileri, hakim, savcı, akademisyen, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, baroların katılımıyla toplanacak. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılacak, açmayan belediyelerde belediye başkanları uyarılacak. Şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyeti yapılamayacak.