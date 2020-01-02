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AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık

İçişleri Bakanı Soylu, okul servis araçları denetimlerinin yüzde 128 arttırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten, uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi arttırarak kullanımını azaltmaya kadar pek çok başlıkta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranını aşağı çekmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"nda konuşan Soylu, okul servis araçları denetimlerinin yüzde 128 arttırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır." dedi.

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