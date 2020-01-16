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DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 20:57,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İBB'den Cemevi kararı!

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Son dakika haberi: İBB'den Cemevi kararı!

İBB Meclisi, Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi teklifini, görev ve yetki yönünden uygun görmezken, talep etmeleri halinde Cemevlerin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanmasını kabul etti.

İBB Meclisi, Cemevleriyle ilgili olarak CHP ve İyi Parti grupları tarafından verilen teklifi görüştü. Söz konusu teklifte özetle şöyle denilmişti:

"Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik, ibadethane olarak kabul edilmesinin gündeme alınarak Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesini arz ederiz."

İstanbul'da bulunan 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekanları olduğu, buna karşın cemevlerinin, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için, cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulan komisyon raporunun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup; İstanbul'da bulunan Cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görülmüş olup, teklifte Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu Belediye Meclisi'nin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır."

Son dakika haberi: İBBden Cemevi kararı

Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilmesine karşın, CHP grubunun cemevlerine ibadethane statüsü verilmesiyle ilgili aykırı teklifi ise reddedildi.

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