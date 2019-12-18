MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: HDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı
GeriGündem Son dakika haberi: HDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.12.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: HDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: HDP’li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı

Muş’ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto ve Bulanık Belediye Başkanları, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP’li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile 2 meclis üyesi dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu tutuklanırken, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto Belediyesi ve Bulanık Belediyesi meclis üyeleri Eylem Saruca ve Mahmut Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Muş kapalı cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle