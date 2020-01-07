Son dakika haberi... Hayatına biçilen değeri göremedi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi’nde görev yapan polis Cahit Şen, 15 Temmuz darbe girişiminden üç gün sonra, ByLock kullandığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. FETÖ üyeliği suçlamasıyla 6 Eylül 2016’da tutuklanan Şen, cezaevindeyken yaş haddinden emekli edildi. Evdeki internet hattını ortak kullandığı polisten ötürü ByLock’tan suçlandığı ortaya çıkan Şen, 14 Mart 2017’de tahliye edildi. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 28 Kasım 2017’de beraat etti.

CEZAEVİNDE KANSER OLDU

Cahit Şen, haksız yere tutuklandığı gerekçesiyle dava açtı. 6 ay 12 gün kaldığı cezaevindeyken kansere yakalandığını belirten Şen, dava dilekçesinde şöyle dedi: “ByLockçu diye dışlandım. Ailem yalnız kaldı. Üzüntü ve stresten, cezaevinde olumsuz koşullardan kansere yakalandım. Cezaevinin yanında asit fabrikası vardı. Buradan çıkan dumanı solumak zorunda kaldık. Hava soğuk olduğu için çamaşırlarımızı koğuşa asıyorduk. Pis hava, deterjan kokusu ve üzüntü birleşince hastalığa yakalandım. Lenfoma teşhisi konuldu.”

MAHKEME HAKLI BULDU

Mahkeme 27 Mart 2019’da Şen’i haklı buldu. 1544 lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat kazandı. Davası sürerken tedavi gören Şen, 21 Mayıs 2019’da hayatını kaybetti. Şen, kararın kesinleştiğini göremedi.

Şen’in kızı Zuhal Gökçe Şen, “Hiçbir maddi beklentimiz yok. Davayı bile takip etmiyoruz. Babamın ölümü herhangi bir olaymış gibi geçiştirilsin istemiyorum. Başına ne geldiğinin, nasıl bir haksızlığa uğradığının bilinmesini istiyorum” dedi.