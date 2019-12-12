Son dakika haberi: ‘Haritadan yer beğen Yozgatlı’ dedi mi, demedi mi?

sozcu18.com adlı internet sitesinin iddiasına göre, yer tespitinden sonra AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu devreye girerek, kendisine ait olan Pazar Pazarı bölgesindeki binanın giriş katındaki yerin PTT Kargo’ya kiralanmasını istedi.

Çankırı PTT Başmüdürlüğü ise PTT Genel Müdürlüğü’ne iki yerin konumlarını içeren öneride bulununca, Çivitcioğlu’nun yetkili müdüre telefon ederek, “Sen ayağına kurşun mu sıkıyorsun? Nasıl olur da iki teklifle Genel Müdürlüğe öneride bulunursun? Haritada yer beğen Allah’ın Yozgatlısı!” şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

Bu gelişmelerin üzerine Genel Müdürlüğün, Çankırı’da hizmet birimlerini ayırma işini askıya aldığı, tehdit edildiği iddia edilen bürokratın da tayinini istediği öne sürüldü. Öte yandan PTT Genel Müdürlüğü de iddiaları yalanladı.

‘BÖYLE SÖYLEMEDİM’

Twitter’da da gündem olan konu üzerine Hürriyet’e konuşan Çivitcioğlu, “Benim böyle bir kiralık dükkanım var iki yıldır boş duruyor. PTT kendisi kiralamayı talep etti. Arkadaşlar görüşmüş. Ben telefonda kimseyle konuşmadım. Daha sonra kendi tasarruf tedbirleri nedeniyle kiralamaktan vazgeçtiler. Fakat benim müdüre böyle bir ithamım olmadı, olamaz. Doğru bir haber değil. Çankırılı ne ise benim için Yozgatlı da odur. Ayrım olmaz. Benim böyle bir tavrım söz konusu olamaz” diyerek iddiaları yalanladı.