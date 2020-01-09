Son dakika haberi... Güvenlik soruşturması sil baştan

AK Parti Genel Merkezi’nde geçen hafta yapılan toplantıda, güvenlik soruşturmasındaki verilerin somut gerekçeleri dayandırılması ele alınmış, devlette işe başlayacaklara ilişkin soruşturmalarda soyut ifadelerin ayıklanmasına karar verilmişti. Kişilerle ilgili somut bilgi ve verilerin ortaya konulması dile getirilmişti. Ancak önceki günkü ikinci toplantıda bir adım daha ileri gidildi. Silahlı Kuvvetler’de görev alacaklar hariç, kamunun diğer birimlerinde çalışacaklarla ilgili mevcut sistemin korunması, yeni bir güvenlik soruşturması sistemine gerek olmadığı görüşü dile getirildi. Güvenlik soruşturması yerine arşiv taraması yapılması, bunun da devlet memurlarının işe alınmasına ilişkin mevcut yasaya taşınması ele alındı. Yasada yer alan “MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri” tarafından yapılacak araştırma ifadesinin de “oluşturulan tek bir merkezden yapılması” şeklinde düzenlenmesi önerildi.

İKİ ALTERNATİF

Her iki toplantıda oluşan bu alternatiflerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıya sunulacağı ve orada alınacak karara göre gerekirse yeni bir düzenleme yapılmasından tamamen vazgeçilebileceği belirtiliyor. Muhalefet yasa görüşmeleri sırasında, sadece Silahlı Kuvvetler mensupları için aranan şartların, tüm devlet memurları için istenmesinin OHAL şartlarının normal sisteme taşınması anlamına geldiğini savunmuştu.

ESKİ SİSTEM NASIL

ANAYASA Mahkemesi, güvenlik soruşturmasına ilişkin yapılan düzenlemeyi, 29 Kasım 2019’da iptal etmişti. Hükümet de, mahkemenin bazı uyarılarını dikkate alarak yaptığı yeni düzenlemeyi TBMM’ye göndermişti. Bu düzenleme yapılmadan önce kamu görevine atanmak için aranan şartlar içinde, güvenlik soruşturması koşulu yoktu. Yalnızca adli sicil belgesine işlenmiş kesinleşmiş mahkeme kararı ile belirlenmiş sürenin üzerinde hapis cezası alanlar veya belirlenmiş bazı suçlardan ceza almış olanların devlet memuru olamayacağı hükme bağlanmıştı.



Tartışmalar, bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve hükümetin yeni bir yasayla benzer düzenlemeleri Meclis’e göndermesiyle başladı. Muhalefet, bütünüyle itiraz etmiş, AK Parti içerisinde de bunun 28 Şubat kurallarına benzediği, eski sistemin korunması ve gerekirse sadece revize edilmesi itirazları olmuştu.