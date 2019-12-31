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Fevzi Kızılkoyun / ANKARA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 13:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Eylem hazırlığında yakalandılar! Cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılara yönelik operasyon yapıldı. Opersyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ’lının bilgisayar ve cep telefonlarında inanılmaz görüntülere ulaşıldı.

Suriye’deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ’ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan DEAŞ’lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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