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Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Esenyurt'ta hareketli dakikalar! 1 kişi ağır yaralandı

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Son dakika haberi: Esenyurt'ta hareketli dakikalar! 1 kişi ağır yaralandı

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyulması üzerine hareketlilik yaşandı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada göğsünden yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken silah sesleri duyuldu. Bir anda hareketlilik yaşandı. Polis, ateş açtığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alındı.

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