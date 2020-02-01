Haber Giriş: 01.02.2020 - 06:11,
Son dakika haberi: Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem...
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saatlerinde 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
İlk deprem, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İkinci deprem ise yine Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde; Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
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