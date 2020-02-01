MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem...
GeriGündem Son dakika haberi: Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.02.2020 - 06:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gece saatlerinde 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

İlk deprem, Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İkinci deprem ise yine Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde; Deprem, yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle