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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
29.11.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu

İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayından beri kayıp olarak aranan, bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cesedi Bilecik’te bir çiftlik evinde bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı.

Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.

Son dakika haberi... Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu

Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.

Polis kayıtlarına göre Lisha Yu’nun otomobili iki gün sonra 4 Ekim’de, saat tam 14.05’te Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne doğru geçiş yapmıştı.

Çin’de yaşayan ailesi Lisha Yu’nun kaybolduğunu erkek arkadaşından öğrendi. İstanbul’a gelen aile polise başvurarak kızlarının bulunmasını talep etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girdi.

Kayıp başvurusunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Lisha Yu’nun kaza yaptığı yer ve bağlı sokakların kamera görüntüleri toplandı.

BİLECİK’TE BİR ÇİFTLİK EVİNDE BULUNDU... 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lisha Yu’nun kazanın ardından kaçırıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Lisha Yu’nun kaza süsü verilerek kaçırıldığı ve öldürüldüğü tespit edildi.

Polis düzenlediği operasyonda, Lisha Yu’nun cesedini Bilecik’te bir çiftlik evinde buldu. Polis, Lisha Yu’nun öldürülmesi ile ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın nedeninin yapılacak sorgunun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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