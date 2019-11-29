Son dakika haberi... Ekim ayından beri her yerde aranıyordu... Çiftlik evinde ölü bulundu
İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayından beri kayıp olarak aranan, bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cesedi Bilecik’te bir çiftlik evinde bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.
2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYORDU
Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.
Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı.
Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.
Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.
Polis kayıtlarına göre Lisha Yu’nun otomobili iki gün sonra 4 Ekim’de, saat tam 14.05’te Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne doğru geçiş yapmıştı.
Çin’de yaşayan ailesi Lisha Yu’nun kaybolduğunu erkek arkadaşından öğrendi. İstanbul’a gelen aile polise başvurarak kızlarının bulunmasını talep etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girdi.
Kayıp başvurusunun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Lisha Yu’nun kaza yaptığı yer ve bağlı sokakların kamera görüntüleri toplandı.
BİLECİK’TE BİR ÇİFTLİK EVİNDE BULUNDU... 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Lisha Yu’nun kazanın ardından kaçırıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Lisha Yu’nun kaza süsü verilerek kaçırıldığı ve öldürüldüğü tespit edildi.
Polis düzenlediği operasyonda, Lisha Yu’nun cesedini Bilecik’te bir çiftlik evinde buldu. Polis, Lisha Yu’nun öldürülmesi ile ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın nedeninin yapılacak sorgunun ardından netlik kazanacağı belirtildi.
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