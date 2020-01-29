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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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