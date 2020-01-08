Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısında bulundu

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı ikili görüşme yapmışlardır. Bölgesel konular da ele alınmıştır.

Suriye’deki iş birliğimiz ABD İran gerilimiyle ilgili neler yapabileceğimiz, Irak ve Libya hakkında görüşülmüştür.

Libya’da ateşkesin sağlanması için Rus ortaklarımızla çalışıyoruz.

Bir ortak açıklamayı birazdan size dağıtacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı gece 00.00’da Libya’da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları;

Ortak açıklamadan çok önemli birkaç husussa değinmek istiyorum.



Devlet başkanlarımız her türlü işbirliğinin sürmesi gerektiğini beyan ettiler.



Uluslararası gündeme gelince Basra Körfezi’nde oluşmuş gerginlik, ki gerginliğin temel sebeplerinden ABD’nin uyguladığı orantısız ve haksız güç kullanımıyla

İran vatandaşları öldürülmüştür.



Suriye’de çözümün bulunması tamamen ateşkesin sağlanması Astana sürecinde hususların hayata geçirilmesine devam edeceğiz.



BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya için de bir yol haritası içine girmiş olduk.



Hem Erdoğan hem de Putin Libya’daki taraflara çağrıda bulunarak Pazar günü saat 00.00’da ateşkesin uygulanması için çağrı yapılmıştır.