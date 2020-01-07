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İHA - DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Dikkat! TEM'de kaza... Trafik durdu

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Dikkat TEMde kaza... Trafik durdu


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