Son dakika haberi! Dikkat... Tarih verildi! İstanbul'da kar başladı

İstanbul’da sabah etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde durmuştu. Özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Aydos’ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

GÜNDÜZ NE YAŞANDI?

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine öğle saatlerinde kar yağdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul, güne 5 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönlerden soğuk esen rüzgarlı hava ile çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü ile başladı. İlerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetini artırması, aralıklarla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.

TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Ocak'a kadar mevsim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.

BOLU'DA ETKİLİ

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.



Kar yağışı, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevki ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki yağışların "kuvvetli" gerçekleşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.