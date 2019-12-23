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Gündem
AA
23.12.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Dikkat! İstanbul'da fırtına bitiyor, yağış devam edecek, sıcaklık düşecek

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Son dakika haberi... Dikkat! İstanbul'da fırtına bitiyor, yağış devam edecek, sıcaklık düşecek

İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor'' denildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da bugün akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.


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