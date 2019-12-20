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DHA
20.12.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... DHKPC'nin kritik ismi yakalandı

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Son dakika haberi... DHKPC'nin kritik ismi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel D. gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kaldıkları adresler belirlenen DHKP-C üyesi Oya A. ile Yüksel D. için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, yeşil kategoride aranan teröristler arasında bulunan DHKP-C'li Oya A. ile hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası Yüksel D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete getirilerek sorguya alındı.

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