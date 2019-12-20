Son dakika haberi... DHKP-C'nin kritik ismi yakalandı
Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan’ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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