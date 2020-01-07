Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

ABD'NİN SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Bizim itidal ve sükûnet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

Gerilimin bölgeyi etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konulardan olacak.

LİBYA KONUSU

Son saldırılar, bizim çağrılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.

Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Tüm tarafların Nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi temennimiz.

Türkiye siyasi sürecin önünü açan hamleler yapıyor.

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır.

PUTİN'İN ZİYARETİ

Putin yarın ülkemizi ziyaret edecek. Enerji haritalarında çok önemli bir değişime işaret eden TürkAkımı yarın resmen başlayacak. Sadece dışarı gitmeyecek biz de buradan gaz alacağız.

Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesi olacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Toplantıda önemli veriler paylaşıldı.

YERLİ OTOMOBİL

Proje ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KANAL İSTANBUL

Öncelik verdiğimiz projeler içinde yer alıyor.

SORU-CEVAP

(Putin'in Esad'la görüşmesi) Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur. Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz.

(İstanbul Üniversitesin'deki olaylar) Orada tabi istemediğimiz hadiseler yaşandı. Yemek fiyatlarıyla ilgili bütçeyle ilgili bir konu. Öğrencilerin talebi üzerine düzeltmeye gidildi. Erken müdahale edilmesi daha isabetli olurdu. Şuan sorun çözüldü. Eski uygulamaya aynen devam edecekler. Bir üniversite öğrencisi de intihar etti. Üzücü bir olay. Ailesi de açıklama yaptı. Burada birilerinin siyasi polemik peşinde olduğunu görüyorum.

(Türk askerinin Libya'ya gitmesi) Libya ile ilgili TBMM'den tezkere çıktı. Yetki verildi. Libya tarafının da talepleri doğrultusunda planlamalar yapılıyor. Ne zaman, ne kadar, hangi kapasitede olacak Cumhurbaşkanımızın onayı alındığından sonra gerçekleşecek.

DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ

Şubat ayı içerisinde toplantının yapılması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...