Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:22,
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien telefonda ile görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye'nin kuzeyindeki güncel görüşmeler ele alındı. Çatışmanın sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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