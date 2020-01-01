Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;
2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.
Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.
2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2019
Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UwvzDLZrc0
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle