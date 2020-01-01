MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
GeriGündem Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.01.2020 - 00:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle