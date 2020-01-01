Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

2020 yılının, Milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.