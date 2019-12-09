Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un o sözlerine sert tepki: Karşımızda susuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İslam medeniyetini hak ettiği seviyeye çıkarmanın sorumluğu bize yani Müslümanlara düşüyor.

Dünya nüfusunun dörtte birine sahip olan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı etkiye sahip değil.

1 milyar 700 milyon Müslümanın sorunlarına çözümler bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız.

Çeşitli sebeplerle içine kapanan İslam ülkeleri imkanlarını heba ediyor.

Madem ki hepimiz kardeşiz öyleyse buna uygun davranmalıyız.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun temelinde Kudüs vardır. Maalesef Kudüs ve Filistin’deki durum her geçen gün daha kötüye gidiyor.

İsrail’in hak hukuk tanımaz tavrı bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine derinleştiriyor.

İsrail’in bu hoyratlığı batı ve üzülerek söylemeliyim kimi Arap ülkeleri tarafından teşvik ediliyor.

Bedeli ne olursa olsun, hakkın, hakikatin, mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz.

MACRON'A TEPKİ

Her biri proje ürünü olan dinimizin adını istismar eden terör örgütleri zulümlerin bahanesi olarak görülüyor.

Son NATO zirvesinde halen Fransa lideri çıkıp İslami terörden bahsediyor.

İslam kelime anlamı itibarıyla barış kelimesinden türemiştir.

Siz İslami terör ifadesiyle barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Karşımızda susuyor, son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor.

Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden güçlü aile yapısını inşa edemeyiz.

Kadına ve çocuğa şiddeti bitirmeden güçlü bir toplum yapısına geçemeyiz.

Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz.

İslam ülkeleri olarak en büyük zenginliğimiz yeraltı zenginliğinden ziyade genç nüfusumuzdur.

Batı kaynaklı içeriklerin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan erozyona karşı teyakkuz halinde olmalıyız.

Bu konuda hiç de iyi bir imtihan vermediğimizi söylemek durumundayız.

ARNAVUTLUK ÇAĞRISI

Bugün buradan size bir çağrım olacak.

Arnavutluk’ta 6,4 büyüklüğünde deprem oldu 51 kardeşimiz öldü. Ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Durres kenti özellikle bir enkaz haline gelmiş vaziyette.

Bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Vücudun azaları gibi olan biz Müslümanlar Arnavutluk’taki kardeşlerine de ellerinden gelen desteği vermelidirler diye düşünüyorum.

Kendilerine bir sözümüz var. 500 konut inşallah orada yapacağız. 3 ayrı bölgede biz bu 500 konutu süratle inşa edip bir an önce bu konutlara yerleşmelerini sağlayalım istiyoruz.

TÜRKİYE İLK KEZ ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞMİŞLİK KATEGORİSİNE ULAŞMAYI BAŞARDI

Bir müjdeyi duyurmak istiyorum.

Sosyal kalkınmayı konuştuğumuz bugün insani gelişme raporuna göre Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806’lık değere ulaşarak 59. sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine ulaşmayı başardı. Bundan sonra da daha yüksek seviyelere ulaşacağız.