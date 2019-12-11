AA
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
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