Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.