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Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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