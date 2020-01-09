AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:55,
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle