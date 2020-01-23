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DHA- AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 09:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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