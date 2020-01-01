Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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