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Haber Giriş: 01.01.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ederek ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

 

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