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DHA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 18:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Michel’i kabulü Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü.

Charles Michel kabulün ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’de bir görüşme gerçekleştirdik.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi başkanını kabul etti

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Ortadoğu ve Libya’daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" dedi.

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