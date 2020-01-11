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Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul ediyor

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

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