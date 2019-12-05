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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olgay GÜLER (DHA)
05.12.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre Yıldır'ın davasında anne bayıldı

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Son dakika haberi... Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre Yıldır'ın davasında anne bayıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Yıldır'ı istismar ettiği iddia edilen akrabası Vedat Turhan'ın Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması sürdüğü sırada koridorda bulunan anne Hülya Oya Yıldır baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası Vedat Turhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine uğradığı sistematik istismardan bahseden ve 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Turhan isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Yıldır, 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Yıldır'ın Vedat Turhan ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Yıldır'ın intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan Vedat Turhan 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda Vedat Turhan için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası Vedat Turhan, 19 Ağustos'ta Çanakkale'de tutuklandı. Sanık Vedat Turhan, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya ayrıca Emre Yıldır'ın anne ve babası ile 2 ablasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı basına ve izleyicilere kapatma karara aldı. Emre'nin ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz etti.

'Cinsel istismar'dan yargılanan sanık Vedat Turhan, duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplere ilişkin mahkeme başkanının "Bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Hayır, diyeceğim yok" cevabını verdi.

EMRE'NİN ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık Vedat Turhan'ın tutukluk halinin devamına davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

Son dakika haberi... Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre Yıldırın davasında anne bayıldı
UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık Vedat Turhan'ın tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi.

Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.

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