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ANKARA, (DHA)
12.12.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

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Son dakika haberi: Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Abdullah Aksak'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmaktan aldığı 2 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle seçilme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasını değerlendirdi.

YSK, yaptığı değerlendirme sonrası Aksak'ın mazbatasının iptaline karar verdi. Yeni Belediye Başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

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