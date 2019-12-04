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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR - DHA
04.12.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katile ile ilgili flaş gelişme: 14 yıl önce...

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Özgür A.'nın 2005 yılında yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi.

Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Ceren Özdemirin katil zanlısı kamerada
Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada
Ceren Özdemir’in ölümünden 1 saat önce…
Ceren Özdemir’in ölümünden 1 saat önce…
Ceren Özdemir cinayeti... Polisi de bıçaklayan şüpheli yakalandı Linç etmeye kalkıştılar...
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