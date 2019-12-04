Son dakika haberi: Ceren Özdemir'in katile ile ilgili flaş gelişme: 14 yıl önce...
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Özgür A.'nın 2005 yılında yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.
Yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi.
Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.
Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar etti.
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