Son dakika haberiâ€¦ Ceren Ã–zdemir ile ilgili Ã§irkin paylaÅŸÄ±mlara soruÅŸturma

Son dakika haberiâ€¦ Ceren Özdemir ile ilgili çirkin paylaÅŸÄ±mlara soruÅŸturma
Ordu'da bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ordu Ãœniversitesi MÃ¼zik ve Sahne SanatlarÄ± FakÃ¼ltesi MÃ¼zik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ceren Ã–zdemir ile ilgili sosyal medyada yapÄ±lan Ã§irkin paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine savcÄ±lÄ±k harekete geÃ§ti. Ordu Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, genÃ§ kÄ±zÄ±n kÄ±yafetleri ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± hedef alarak, mesajlar paylaÅŸanlara yÃ¶nelik soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi de soruÅŸturma kapsamÄ±nda taraf olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Hilmi GÃ¼ler, "Hepimizi yasa boÄŸan Ceren Ã–zdemir'in canice Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme eylemini ve ÅŸiddeti meÅŸrulaÅŸtÄ±ran, suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶ven, suÃ§a teÅŸvik eden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatacak ve ilgililerin gerekli cezayÄ± almasÄ± iÃ§in sÃ¼recin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
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