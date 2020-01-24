Son dakika haberi: Ceren Damar cinayeti davası başladı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet (23) ve avukatı, maktulün annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, müdahil Çankaya Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.



Duruşmayı bazı milletvekillerinin yanı sıra Çankaya Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık grup da izliyor.

Duruşmada Hikmet'in esasa ilişkin savunmasını yapması bekleniyor.



Cumhuriyet Savcısı Fevzi Çakıcı, önceki celse sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve cinayetin ardından kendisini kovalayan bir öğrenciye yönelik "silahla tehdit" suçlarından da 3 yıldan 8 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Baba Mustafa Damar, duruşma öncesinde diğer aile bireyleriyle adliye önünde yaptığı açıklamada "adalet beklediklerini" söyledi.



Açıklama sırasında bazı kişilerin "Ceren Damar için adalet istiyoruz" yazılı pankart ile maktülün fotoğrafını taşıdıkları görüldü.



